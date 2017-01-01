В США попали сотни мигрантов через подкоп на границе

Нелегалы тут же сдались американским властям и попросили предоставить им политическое убежище.

Рекордная по численности группа нелегальных мигрантов – 376 человек – проникла в США из Мексики, сделав подкоп под стеной на границе. Об этом сообщает ABC в пятницу, 18 января, со ссылкой на представителей американской Таможенной и пограничной службы (ТПС).

Отмечается, что мигранты тут же сдались властям и попросили предоставить им политическое убежище.

Американские службы установили, что 179 мигрантов – дети, причем 30 из них были без сопровождения родителей или других родственников.

Напомним, Пентагон решил оставить войска на границе с Мексикой до 30 сентября 2019 года. Сейчас на границе размещены около 2500 американских военнослужащих.

Ранее президент США Дональд Трамп после проверки границы с Мексикой заявил, что ситуация намного хуже, чем кто-либо мог вообразить.

При этом он не планирует объявлять режим чрезвычайного положения из-за стены на границе с Мексикой.

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