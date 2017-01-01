Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном в феврале

О месте проведения переговоров лидеров двух стран объявят позже. По данным СМИ, саммит может состояться во Вьетнаме.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп на переговорах в Сингапуре

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что новые переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдут в конце февраля. Об этом она заявила в пятницу, 18 января, после визита в Вашингтон специального посланника Северной Кореи генерала Ким Ен Чхоля, передает агентство Reuters

Сандерс уточнила, что о месте проведения саммита будет объявлено позже.

Отметим, посланник Ким Чен Ына провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео, а позже - с президентом США. Разговор Трампа и Ким Ен Чхоля продолжался полтора часа.

В Белом доме уточнили, что стороны обсуждали вопрос денуклеаризации Корейского полуострова и второй саммит лидеров США и Северной Кореи. При этом подчеркивается, что речь о снятии санкций с КНДР пока не идет.

Напомним, первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ , согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet