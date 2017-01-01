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Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном в феврале

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О месте проведения переговоров лидеров двух стран объявят позже. По данным СМИ, саммит может состояться во Вьетнаме.
Ким Чен Ын и Дональд Трамп на переговорах в Сингапуре
Ким Чен Ын и Дональд Трамп на переговорах в Сингапуре
 
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что новые переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдут в конце февраля. Об этом она заявила в пятницу, 18 января, после визита в Вашингтон специального посланника Северной Кореи генерала Ким Ен Чхоля, передает агентство Reuters.
 
Сандерс уточнила, что о месте проведения саммита будет объявлено позже.
 
Отметим, посланник Ким Чен Ына провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео, а позже - с президентом США. Разговор Трампа и Ким Ен Чхоля продолжался полтора часа.
 
В Белом доме уточнили, что стороны обсуждали вопрос денуклеаризации Корейского полуострова и второй саммит лидеров США и Северной Кореи. При этом подчеркивается, что речь о снятии санкций с КНДР пока не идет.
 
 
Напомним, первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре.
 
По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

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Теги: США, Северная Корея, Белый Дом, саммит, переговоры, Трамп, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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