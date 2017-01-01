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Авария Су-34 над Японским морем: найдено тело третьего летчика

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Спасатели обнаружили третьего летчика без признаков жизни. Судьба еще одного военного остается неизвестной.
Истребители Cу-34
Истребители Cу-34
 
Спасатели обнаружили тело третьего летчика из состава экипажей истребителей Су-34, которые столкнулись в небе над Японским морем. Об этом в пятницу, 18 января, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.
 
Отмечается, что военного обнаружили без признаков жизни в воде и подняли на борт спасательного судна.
 
Еще одного летчика продолжают искать. 
 
Ранее сообщалось, что в ходе поисково-спасательной операции один штурман истребителя был найден живым спустя короткое время после катастрофы. Второго обнаружили на индивидуальном спасательном плоту без признаков жизни.
 
Напомним, утром 18 января два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись во время планового тренировочного полета над Японским морем.

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Теги: Россия, авиакатастрофа, столкновение, истребитель, самолеты, Японское море
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Источник: korrespondent.net

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