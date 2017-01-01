В Перу и Эквадоре зафиксировали сильные землетрясения
Институты геофизики двух стран сообщили о подземных толчках в районе их совместной границы.
В Перу и Эквадоре в пятницу, 18 января, произошли сильные землетрясения.
По данным института геофизики Эквадора, в провинции Морона-Сантьяго на границе с Перу были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,95.
Эпицентр залегал на глубине 25,5 километра.
В то же время институт геофизики Перу сообщил о землетрясении магнитудой 5,8 в пограничной зоне с Эквадором. Эпицентр находился на глубине 111 километров.
По информации Геологической службы США, землетрясение произошло в северной части Перу недалеко от границы с Эквадором. Его магнитуда составила 5,6, очаг залегал на глубине 99 км.
О жертвах и разрушениях пока не сообщается.
Напомним, в январе прошлого года у побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 7,3. Погиб один человек, еще 65 пострадали.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент