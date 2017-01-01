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В Перу и Эквадоре зафиксировали сильные землетрясения

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Институты геофизики двух стран сообщили о подземных толчках в районе их совместной границы.
В приграничных района Эквадора и Перу произошло землетрясение
В приграничных района Эквадора и Перу произошло землетрясение
earthquake.usgs.gov
 
В Перу и Эквадоре в пятницу, 18 января, произошли сильные землетрясения.
 
По данным института геофизики Эквадора, в провинции Морона-Сантьяго на границе с Перу были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,95.
 
Эпицентр залегал на глубине 25,5 километра.
 
В то же время институт геофизики Перу сообщил о землетрясении магнитудой 5,8 в пограничной зоне с Эквадором. Эпицентр находился на глубине 111 километров.
 
По информации Геологической службы США, землетрясение произошло в северной части Перу недалеко от границы с Эквадором. Его магнитуда составила 5,6, очаг залегал на глубине 99 км. 
 
О жертвах и разрушениях пока не сообщается.
 
Напомним, в январе прошлого года у побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 7,3. Погиб один человек, еще 65 пострадали.

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Теги: Эквадор, Перу, магнитуда, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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