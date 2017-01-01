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Рейтинг доверия Путину рекордно упал

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Российскому лидеру в настоящее время доверяют лишь 33,4% граждан страны. При этом его работу одобряют 62,1% респондентов.
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину упал до рекордного минимума с 2006 года: в настоящее время ему доверяют лишь 33,4% россиян. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу, 18 января, результаты опроса, проведенного социологическим центром ВЦИОМ.

По данным социологов, работу президента сейчас одобряют 62,1% россиян, а работу премьер-министра и правительства - 35% и 39,5% соответственно.

Между тем, согласно другому опросу, проведенному Фондом Общественное мнение (ФОМ), более половины россиян (54%) сообщили, что действия властей в последний месяц вызывали у них недовольство или возмущение.

Еще 70% опрошенных сказали, что за последний месяц слышали от окружающих критические высказывания в адрес российских властей. Это максимальное значение с 2013 года, следует из материалов ФОМ.

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Источник: Русская служба DW

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Теги: Россия, рейтинг, Путин, опрос, Владимир Путин, соцопрос
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Источник: korrespondent.net

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