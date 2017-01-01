Рейтинг доверия Путину рекордно упал

Российскому лидеру в настоящее время доверяют лишь 33,4% граждан страны. При этом его работу одобряют 62,1% респондентов.

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину упал до рекордного минимума с 2006 года: в настоящее время ему доверяют лишь 33,4% россиян. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу, 18 января, результаты опроса, проведенного социологическим центром ВЦИОМ.

По данным социологов, работу президента сейчас одобряют 62,1% россиян, а работу премьер-министра и правительства - 35% и 39,5% соответственно.

Между тем, согласно другому опросу, проведенному Фондом Общественное мнение (ФОМ), более половины россиян (54%) сообщили, что действия властей в последний месяц вызывали у них недовольство или возмущение.

Еще 70% опрошенных сказали, что за последний месяц слышали от окружающих критические высказывания в адрес российских властей. Это максимальное значение с 2013 года, следует из материалов ФОМ.

Военное положение в Украине вошло в топ-10 событий для россиян

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet