В США похитили коллекцию комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн

Коллекция насчитывала около 450 комиксов и включала даже ранние выпуски Бэтмена, изданные в 1940-х годах.

В штате Флорида из закрытого склада в городе Бока-Ратон была украдена коллекция комиксов о Бэтмене стоимостью 1,4 миллиона долларов. Об этом сообщило местное издание Sun Sentinel.

Отмечается, что владелец коллекции Рэнди Лоуренс обнаружил пропажу 9 января и сразу обратился в полицию.

По словам мужчины, единственный человек, который мог видеть, как он выгружал коробки в складе, был ремонтник, который завел с ним разговор о комиксах.

Коллекционер подчеркнул, что замки в складе не были взломаны. Он предположил, что злоумышленник проник в помещение через крышу.

Администрация складского помещения изучает записи с камер наблюдения.

После обнаружения пропажи Лоуренс предоставил полиции и опубликовал в сети список похищенных комиксов, а также обратился с просьбой сообщить, если кто-нибудь заметит их в продаже.

Коллекционер посетовал, что много лет собирал комиксы и во многом себе отказывал. Мужчина назвал произошедшее "ужасным ударом".

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