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В Мексике взорвался трубопровод, более 20 жертв

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Взрыв произошел, когда сотни местных жителей собирали в бидоны и канистры топливо на месте утечки или незаконной врезки.
В Мексике произошел взрыв на трубопроводе
В Мексике произошел взрыв на трубопроводе
twitter.com/Diegol90Mx

В мексиканском штате Идальго в пятницу, 18 января, произошел мощный взрыв и пожар на трубопроводе. Как сообщила газета El Universal, инцидент случился в момент, когда сотни людей воровали топливо.

Они пришли к месту утечки или намеренной врезки с канистрами и бидонами и наполняли их, когда случился взрыв.

Губернатор штата Идальго Омар Файяд сообщил, что, по предварительным данным, погибли не менее 20 человек. Еще 54 человека были ранены, они получили ожоги второй и третьей степени.

Cмотрите фотогалерею: В Мексике взорвался трубопровод, более 20 жертв

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Напомним, летом 2017 года в мексиканском штате Веракрус произошел взрыв на нефтепроводе из-за незаконной врезки. По меньшей мере один человек погиб и еще пятеро получили ранения.

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Теги: топливо, видео, Мексика, фото, взрыв
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Источник: korrespondent.net

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