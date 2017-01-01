В Мексике взорвался трубопровод, более 20 жертв

Взрыв произошел, когда сотни местных жителей собирали в бидоны и канистры топливо на месте утечки или незаконной врезки.

В мексиканском штате Идальго в пятницу, 18 января, произошел мощный взрыв и пожар на трубопроводе. Как сообщила газета El Universal, инцидент случился в момент, когда сотни людей воровали топливо.

Они пришли к месту утечки или намеренной врезки с канистрами и бидонами и наполняли их, когда случился взрыв.

Губернатор штата Идальго Омар Файяд сообщил, что, по предварительным данным, погибли не менее 20 человек. Еще 54 человека были ранены, они получили ожоги второй и третьей степени.

Reportan fuerte explosi'on en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo. Cortes'ia de @gritoinformati pic.twitter.com/0JXIaHy0aN — El Universal (@El_Universal_Mx) 19 января 2019 г.

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Напомним, летом 2017 года в мексиканском штате Веракрус произошел взрыв на нефтепроводе из-за незаконной врезки. По меньшей мере один человек погиб и еще пятеро получили ранения.

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