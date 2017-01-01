Тысячи поляков провели мэра Гданьска в последний путь

Катафалк с гробом Павла Адамовича сопровождало множество людей, которые несли флаги с гербом города и национальные флаги Польши.

Тысячи людей приняли участие в траурной процессии во время которой гроб с телом убитого мэра Гданьска Павла Адамовича провезли по улицам города к месту погребения. Об этом в пятницу, 18 января сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что Адамовича похоронят в субботу, 19 января, в базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии.

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Напомним, 13 января во время благотворительного концерта на Адамовича напал мужчина с ножом. На следующий день мэр Гданьска скончался в больнице .

Позже стало известно, что нападение совершил 27-летний мужчина, который под видом представителя СМИ беспрепятственно вышел на сцену и нанес Адамовичу минимум два удара ножом в область сердца. Он был задержан на месте.

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