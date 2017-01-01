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В Польше задержали более 20 человек за угрозы политикам

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Речь идет о людях, которые публиковали сообщения в сети, но также и о звонках в экстренные службы с угрозами мэрам городов и членам органов местной власти.
Тысячи поляков пришли проститься с мэром Гданьска
Тысячи поляков пришли проститься с мэром Гданьска
rmf24.pl

Полиция Польши задержали более двадцати человек, подозреваемых в угрозах мэрам, представителям государственной администрации, местных органов власти и политикам, сообщает Польское радио.

Старший комиссар Анджей Броварек из главного управления полиции сказал, что прокуратуре уже сообщили о задержанных.

"Речь идет не об обычной критике или об остром выражении своего мнения, а о конкретных угрозах убийством или угрозе для жизни многих людей. В последние дни было задержано более 20 человек. Речь идет о людях, которые публиковали сообщения в сети, но также и о звонках в экстренные службы с угрозами мэрам городов и членам органов местной власти", - сказал Броварек.

Полиция поблагодарила всех граждан и СМИ за предоставление информации о незаконных публикациях или комментариях.

Напомним, накануне в Польше попрощались с мэром Гданьска Павлом Адамовичем, на которого 13 января во время благотворительного концерта напал мужчина с ножом. На следующий день мэр скончался в больнице .

Позже стало известно, что нападение совершил 27-летний мужчина, который под видом представителя СМИ беспрепятственно вышел на сцену и нанес Адамовичу минимум два удара ножом в область сердца. Он был задержан на месте.

 

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Теги: Польша, политики, угрозы, задержание
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Источник: korrespondent.net

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