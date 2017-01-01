Политзаключенный Павел Гриб сообщил о подмене главного свидетеля - СМИ

Украинский политзаключенный Павел Гриб заявил, что российские силовики подменили основную свидетельницу по его делу.

Кроме этого украинец высказал претензии к неточности перевода текста его сообщений facebook.com

Украинский политзаключенный Павел Гриб заявил, что российские силовики подменили основную свидетельницу по его делу. Об этом сообщает УНИАН, со ссылкой на СМИ.

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По словам Павла Гриба, на суде в Ростове вместо Татьяны Ершовой, которую он якобы склонял к терроризму, выступала другая личность.

Украинский политзаключенный считает, что от имени Татьяны Ершовой в соцсети Вконтакте с ним переписывались сотрудники ФСБ, с целью выманить его на территорию Беларуси.

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"С аккаунта Ершовой написали, что сотрудники ФСБ разрешат ей выехать за границу после встречи со мной в Гомеле, от ее имени требовали мои фото. Это была оперативная легенда, как я потом понял. Я уверен, что настоящая Ершова не была на встрече в Гомеле и в суде. Все это делалось (силовиками), чтобы расправиться со мной, лишив свободы и медицинской помощи в СИЗО", - заявил Гриб.

Кроме этого украинец высказал претензии к неточности перевода текста его сообщений, в связи с чем искажается их смысл.

Ранее сообщалось, что 19-летний Павел Гриб исчез 24 августа 2017 года в Гомеле, куда приехал по приглашению россиянки, с которой переписывался в соцсетях. Позже выяснилось, что украинца задержала ФСБ РФ, переправила на территорию России, обвинив в террористической деятельности.