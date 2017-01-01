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Взрыв в Мексике унес жизни не менее 21 человек: Опубликовано видео

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На момент взрыва возле нее собралось около 350 местных жителей с канистрами и бидонами.
В данный момент пожарные все же сумели справиться с возгоранием.
В данный момент пожарные все же сумели справиться с возгоранием.
Скриншот видео

В Youtube опубликовано видео с места взрыва трубопровода в Мексике. На кадрах видно мощный пожар и попытки пожарных потушить возгорание.

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Сообщается, что пожар произошел на месте врезки в трубопровод с топливом в Мексике. На момент взрыва возле нее собралось около 350 местных жителей с канистрами и бидонами.

Попытка незаконным образом раздобыть горючее закончилась трагедией. Погибло не менее 21 человека, ранено более 70.

В данный момент пожарные все же сумели справиться с возгоранием.

Ранее сообщалось, что на трубопроводе в Мексике произошел второй пожар.

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Теги: Мексика, врезка трубопровода, топливо, видео
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