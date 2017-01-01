Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:
bbc_logo

Самая очаровательная собака в мире умерла. Ее сердце было разбито

Комментариев: 0
Хозяева считают, что собака умерла, потому что скучала по лучшему другу псу Бадди, умершему в 2017 году.
Шпиц по имени Бу умер в возрасте 12 лет
Шпиц по имени Бу умер в возрасте 12 лет
facebook.com/Boo

Звезда социальных сетей, померанский шпиц по имени Бу умер в возрасте 12 лет в США.

Читай также: Вторая копия: Клонирован клон собаки

Хозяева считают, что у собаки появились проблемы с сердцем, после того как в 2017 году умер ее "лучший друг" - пес Бадди.

"Мы думаем, что его сердце буквально было разбито, когда Бадди покинул нас", - написали они на официальной странице Бу в Facebook.

У Бу было 16 миллионов подписчиков в Facebook, он также неоднократно появлялся в ТВ-шоу, а также стал главным героем книги "Бу - Жизнь самой очаровательной собаки в мире".

Читай также: В Китае будут продавать клонированных котят

Бу и его друг Бадди прожили вместе 11 лет, пока Бадди не скончался в сентябре 2017 года.

"С тех пор, как я завела страницу Бу в Facebook, я получила столько сообщений от людей, о том как истории о Бу скрашивали им жизнь и помогали принести свет в тяжелые времена. И это и было основной целью. Бу приносил радость людям по всему миру", - говорится в публикации хозяев собаки.

В одном из комментариев женщина рассказала, как Бу приносил ей радость, пока она боролась с раком.

Читай также: В Китае успешно клонировали обезьян

"Моя сестра пошла в сувенирный магазин в больнице и купила мне крошечную плюшевую игрушку Бу. Каждый раз, когда я в операционной, Бу идет со мной", - она.

"Удивительно, как такие маленькие создания имеют огромное влияние на твою душу", - другой пользователь.

BBC Украина
Читай также:
bbc_logo
Поделись:
Теги: шпиц, померанский шпиц, шпиц Бу, самая популярная собака, США
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь