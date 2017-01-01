В Гданьске хоронят мэра Павла Адамовича, который умер вследствие покушения.

В Гданьске в субботу, 19 января, проходит церемония прощания с убитым мэра города Павлом Адамовичем. Об этом сообщает se.pl.

Похороны начались в 12:00 в базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии.

Как сообщается, тело убитого мэра было кремировано. Гданьский комиссар и заместитель Павла Адамовича призвал не приносить цветы и свечи на похороны, а поддержать благотворительные организации.

Отмечается, что для участия в церемонии прибыл президент Польши Анджей Дуда, а также премьер-министр Матеуш Моравецкий и глава Европейского совета Дональд Туск.

По данным полиции, в похоронах Адамовича участвуют около 45 тысяч человек.

После отпевания Адамович будет похоронен в Мариацкой базилике.

Cмотрите фотогалерею: В Гданьске хоронят убитого мэра Адамовича

Как сообщалось, 13 января Стефан В. выбежал на сцену и несколько раз ударил ножом мэра Гданьска Павла Адамовича. Затем нападавший взял микрофон и обратился к зрителям, заявив, что невинно отсидел в тюрьме, а оппозиционная Гражданская платформа его пытала. Именно поэтому он якобы напал на Адамовича.

14 января мэр Гданьска скончался в больнице.

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