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В Чехии в ДТП погиб украинец

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Дорожно-транспортное происшествие случилось 18 января. Погиб украинец Василий Пукман.
В ДТП погиб молодой закарпатец
В ДТП погиб молодой закарпатец
facebook.com/njysik

В Чехии в аварии погиб гражданин Украины. Об этом в субботу, 19 января, сообщил участковый полицейский Ужгородского отдела полиции Иван Белецкий на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, смертельная авария случилась 18 января.

"Вчера в Чехии трагически оборвалась жизнь одного из известных, успешных, молодых закарпатцев Пукмана Василия. Хороший был человек… За последние годы немало друзей и знакомых погибли на дорогах. Берегите себя!! Не спешите!" - пишет Белецкий.

 

Cмотрите фотогалерею: В Чехии в ДТП погиб украинец

 

Напомним, в январе в ДТП в Польше погиб украинский журналист Роман Кисиль.

Также ранее на словацко-украинской границе у КПП Вишне Немецкое-Ужгород случилось ДТП, в результате которого погиб украинец.

 

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Теги: ДТП, смерть, Чехия, фото, авария, украинец, погиб
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    19.01.2019, 21:32
Оценка:  0
Boxerogos
Пукман?Может Пукимэн?
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