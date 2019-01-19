Дорожно-транспортное происшествие случилось 18 января. Погиб украинец Василий Пукман.

В Чехии в аварии погиб гражданин Украины. Об этом в субботу, 19 января, сообщил участковый полицейский Ужгородского отдела полиции Иван Белецкий на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, смертельная авария случилась 18 января.

"Вчера в Чехии трагически оборвалась жизнь одного из известных, успешных, молодых закарпатцев Пукмана Василия. Хороший был человек… За последние годы немало друзей и знакомых погибли на дорогах. Берегите себя!! Не спешите!" - пишет Белецкий.

Cмотрите фотогалерею: В Чехии в ДТП погиб украинец

Напомним, в январе в ДТП в Польше погиб украинский журналист Роман Кисиль.

Также ранее на словацко-украинской границе у КПП Вишне Немецкое-Ужгород случилось ДТП, в результате которого погиб украинец.

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