В Нью-Йорке проходит Марш женщин

В Нью-Йорке проходит одно из крупнейших протестных движений, которое возникло в США во время президентства Дональда Трампа.

В Нью-Йорке в субботу, 19 января, около тысячи митингующих собрались на Коламбус-серкл на Манхэттене для участия в Женском марше и еще несколько тысяч - на Фоли-сквер на Марш женского единства. Об этом сообщает Укринформ.

"2018-й был годом, когда мы проснулись. Я надеюсь, что 2019-й станет годом ясности", - заявила со сцены организатор Марша женского единства на Фоли-сквер Агунда Окео.

В то же время демонстрацию в Коламбус-серкл возглавила конгрессвумен от Нью-Йорка Александрия Оказио-Кортес. Отмечается, что в этом году марши в Нью-Йорке разделились из-за разногласий между организаторами.

"Мы не будем молчать, когда речь идет о правах женщин, бедных женщин, женщин рабочего класса и всех женщин в США и в мире", - заявила Оказио-Кортес.

Многие демонстранты на Фоли-сквер держат в руках плакаты, оппозиционные к президенту США Дональда Трампа, среди которых "Импичмент Трампу", "Трампа вон", "Стройте добро, а не стены", "Четыре недели без зарплаты". Также можно увидеть плакаты с призывами бороться за права женщин: "Вы не заберете мой голос", "Власть женщинам!", "Приветствуйте матриархат", "К черту сексизм".

Через дорогу от события на Фоли-сквер присутствует и немногочисленная контр-демонстрация. Ее участники и участницы держат в руках плакаты "Женщины за Трампа" и "Благодарите Бога за Трампа".

Кроме Нью-Йорка, женские марши 19 января проходят в Вашингтоне, Бостоне, Лос-Анджелесе, Далласе, Хьюстоне и сотнях меньших городов на всей территории США.

Ранее в США прошли массовые марши против оружия.

Сотни тысяч вышли на Марш женщин против Трампа

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