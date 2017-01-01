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Трамп выбрал страну для саммита США–КНДР

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Американский лидер определился с местом проведения саммита США-КНДР. Где именно состоится встреча, пока не сообщается.
Трамп выбрал страну для встречи с Ким Чен Ыном
Трамп выбрал страну для встречи с Ким Чен Ыном


Президент США Дональд Трамп заявил, что страна, в которой пройдет следующий саммит США–КНДР, уже определена, и это будет совсем скоро. При этом государство он не уточнил, пишет Associated Press.

Американский лидер отметил, что дела с Пхеньяном "идут очень хорошо". "Мы договорились встретиться где-то в конце февраля. Мы выбрали страну, но мы объявим об этом в будущем. Ким Чен Ын с нетерпением ждет этого, и я тоже", – сказал Трамп.

По словам президента США, в ходе переговоров с генералом КНДР Ким Ен Чхолем был достигнут значительный прогресс в том, что касается денуклеаризации Корейского полуострова.

Кроме того, в Стокгольме параллельно прошла закрытая встреча спецпосланника США по Северной Корее Стивена Бигана и замглавы министерства иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

Напомним, первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

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Теги: США, встреча, Трамп, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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