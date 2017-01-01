Участники "желтых жилетов" ворвались в тюрьму

Около 50 участников акции "желтых жилетов" прорвались на территорию тюрьмы в городе Дижон на востоке Франции.



Протестующие против повышения цен на топливо "желтые жилеты" ворвались в тюрьму в городе Дижон на востоке Франции, сообщает в субботу, 19 января, телеканал BFMTV.



Пятьдесят человек вошли в тюрьму через главный вход, после чего потребовали освобождения своих товарищей, приговоренных к тюремному заключению за применение насилия в адрес правоохранительных органов. Спустя некоторое время протестующие покинули помещение.



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