Три человека погибли из-за снегопадов в США

В Висконсине и Канзасе три человека погибли в результате аварий на дорогах, вызванных снегопадами.



В США в результате сильного снегопада погибли три человека, сообщают американские СМИ.

Отмечается, что два человека погибли и двое пострадали в аварии в штате Висконсин. В штате Канзас при аварии со снегоочистителем погиб один человек.



Власти штатов, расположенных в центральной части и на северо-востоке США, настоятельно рекомендовали воздерживаться от поездок на личном транспорте.

Напомним, с 2 по 11 января в Европе непогода и снегопады унесли жизни не менее 21 человека. Самые сильные за последние 20 лет снегопады охватили Австрию, Германию, Чехию и Францию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet