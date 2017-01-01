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Три человека погибли из-за снегопадов в США

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В Висконсине и Канзасе три человека погибли в результате аварий на дорогах, вызванных снегопадами.
США накрыл снежный шторм
США накрыл снежный шторм


В США в результате сильного снегопада погибли три человека, сообщают американские СМИ.

Отмечается, что два человека погибли и двое пострадали в аварии в штате Висконсин. В штате Канзас при аварии со снегоочистителем погиб один человек.

Власти штатов, расположенных в центральной части и на северо-востоке США, настоятельно рекомендовали воздерживаться от поездок на личном транспорте.

Напомним, с 2 по 11 января в Европе непогода и снегопады унесли жизни не менее 21 человека. Самые сильные за последние 20 лет снегопады охватили Австрию, Германию, Чехию и Францию. 

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Теги: США, снегопады, жертвы, снегопад
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Источник: korrespondent.net

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