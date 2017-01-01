США передали курдам ракеты Javelin – СМИ

Предполагается, что курды будут использовать эти орудия против турецких танков, которые собираются войти на север Сирии.



Представители США передали силам самообороны сирийских курдов (YPG) в Манбидже современное оружие. Об этом сообщает Yeni Akit со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о современных противотанковых ракетных комплексов Javelin и TOW.

Отмечается, что спецподразделения Турции занимаются поисками этих комплексов. По этой причине Турция задерживает свою военную операцию в Манбидже.

Как известно, американцы работают в тесном контакте с Сирийскими демократическими силами, в число которых число входят курдские отряды самообороны YPG, которые Турция считает террористическими.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами, если Анкара решит напасть на сирийских курдов. Об этом он сказал после объявления о начале вывода американских войск из Сирии.

Ранее в Турции заявили, что начнут отложенную военную операцию против курдских бойцов на севере Сирии в случае задержки вывода войск США из региона.