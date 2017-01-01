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ОАЭ и Саудовская Аравия создадут совместную криптовалюту

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Целью внедрения цифровой валюты ОАЭ и СА является возможность облегчить трансграничные платежи.
В мире появится еще одна криптовалюта
В мире появится еще одна криптовалюта
Getty Images

Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия объявили о планах создания совместной криптовалюты в рамках укрепления стратегического двустороннего партнерства, сообщает WAM.
 
Целью внедрения цифровой валюты является возможность облегчить трансграничные платежи, а также развитие технологий и оценка рисков кибербезопасности. После введения криптовалютой смогут пользоваться центральные и коммерческие банки.
 
Также обе страны объявили об упрощении таможенных процедур и проведении совместных учений, направленных на оценку устойчивости поставок жизненно важных товаров в случае природного бедствия или кризиса.

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Напомним, ранее власти Финляндии решили прекратить продажу оружия Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам.

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Теги: Саудовская Аравия, ОАЭ, криптовалюта
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Источник: korrespondent.net

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