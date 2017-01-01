ОАЭ и Саудовская Аравия создадут совместную криптовалюту

Целью внедрения цифровой валюты ОАЭ и СА является возможность облегчить трансграничные платежи.

В мире появится еще одна криптовалюта Getty Images



Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия объявили о планах создания совместной криптовалюты в рамках укрепления стратегического двустороннего партнерства, сообщает

Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия объявили о планах создания совместной криптовалюты в рамках укрепления стратегического двустороннего партнерства, сообщает WAM

Целью внедрения цифровой валюты является возможность облегчить трансграничные платежи, а также развитие технологий и оценка рисков кибербезопасности. После введения криптовалютой смогут пользоваться центральные и коммерческие банки.







Катар требует заморозить членство Саудовской Аравии и ОАЭ в СПЧ ООН

Также обе страны объявили об упрощении таможенных процедур и проведении совместных учений, направленных на оценку устойчивости поставок жизненно важных товаров в случае природного бедствия или кризиса.

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