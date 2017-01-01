Мощное землетрясение произошло в Чили

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,8 находился в 15 км к юго-западу от населенного пункта Кокимбо.



Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у побережья Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS).



Эпицентр землетрясения находился на глубине более 54 километров в 15 км к юго-западу от населенного пункта Кокимбо.



По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.



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