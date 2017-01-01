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Мощное землетрясение произошло в Чили

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Эпицентр землетрясения магнитудой 6,8 находился в 15 км к юго-западу от населенного пункта Кокимбо.
В Чили произошло землетрясение
В Чили произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у побережья Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS).
 
Эпицентр землетрясения находился на глубине более 54 километров в 15 км к юго-западу от населенного пункта Кокимбо.
 
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.
 
Напомним, ранее в Черном море возле Крыма произошло землетрясение. Кроме того, на Аляске произошло землетрясение.

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Теги: Землетрясения, Чили, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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