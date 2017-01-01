Мощное землетрясение произошло в Чили
Эпицентр землетрясения магнитудой 6,8 находился в 15 км к юго-западу от населенного пункта Кокимбо.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у побережья Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Эпицентр землетрясения находился на глубине более 54 километров в 15 км к юго-западу от населенного пункта Кокимбо.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.
Напомним, ранее в Черном море возле Крыма произошло землетрясение. Кроме того, на Аляске произошло землетрясение.
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