Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Саудовским женщинам разрешили самостоятельно выбирать способ родов

Комментариев: 0
Отныне женщины в Саудовской Аравии будут принимать решения насчет кесарева сечения или естественных родов.
В Саудовской Аравии женщины получили еще одно право
В Саудовской Аравии женщины получили еще одно право
Getty Images


Женщинам в Саудовской Аравии официально больше не потребуется разрешение опекунов мужского пола – мужей, отцов или братьев – по поводу выбора того или иного способа деторождения, сообщает The National.

Таким образом, женщины сами будут принимать решения насчет кесарева сечения или естественных родов. Кроме того, женщинам больше не понадобится получать подписи опекунов для того, чтобы узнать у врача, как протекает беременность и когда ребенок появится на свет.

Напомним, ранее женщинам Саудовской Аравии разрешили работать нотариусами. Кроме того, саудовским женщинам разрешили водить автомобиль.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Саудовская Аравия, женщины, роды, разрешение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь