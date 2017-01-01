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В Японии умер старейший мужчина на планете

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Масадзо Нонака родился в 1905 году. В последние годы он проживал вместе со своими внуками у подножия горы Мэакан на севере Хоккайдо.
В рейтинге самых пожилых людей Нонака занимал примерно 30-е место
В рейтинге самых пожилых людей Нонака занимал примерно 30-е место
guinnessworldrecords.com

Житель японского острова Хоккайдо Масадзо Нонака, который ранее был признан старейшим мужчиной на Земле, скончался в возрасте 113 лет. Об этом сообщает Kyodo в воскресенье, 20 января.

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Отмечаеся, что японец умер в своем доме в поселке Асеро.

Масадзо Нонака родился в 1905 году. В последние годы он проживал вместе со своими внуками у подножия горы Мэакан на севере Хоккайдо. Его потомки управляют небольшим отелем на горячих источниках Нонака онсэн в этой местности.

Примечательно, что в рейтинге самых пожилых людей Нонака занимал примерно 30-е место. Все позиции перед ним принадлежат женщинам.

Ранее сообщалось, что книга рекордов Гиннеса признала самым пожилым мужчиной планеты 112-летнего Масадзо Нонака еще 10 апреля 2018 года.

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Теги: Япония, смерть, долголетие, мужчина, умер, долгожитель
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