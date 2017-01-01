Демократы отвергли план Трампа по "шатдауну"

Предложение Дональда Трампа является компиляцией ранее отвергнутых инициатив, каждая из которых неприемлема, отметила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Члены Демократической партии США раскритиковали план президента Дональда Трампа по решению миграционных проблем, разногласия по которым привели к частичной приостановке работы госорганов в США – так называемому "шатдауну". Об этом сообщает Интерфакс в воскресенье, 20 января.

Так, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси еще до выступления Трампа по вопросу миграции заявила, что предложение Трампа – "неподходящий вариант".

"К сожалению, из сообщений ясно следует, что его (Трампа – ред.) предложение является компиляцией ранее отвергнутых инициатив, каждая из которых неприемлема, и которые в целом не стали справедливым предложением, способным вернуть уверенность в жизни людей", – заявила Пелоси.

Уже после речи Трампа она отметила, что в выступлении президента не было "никакого сочувствия к федеральным служащим, которые столкнулись с такой неопределенностью из-за хаоса, вызванного "шатдауном" Трампа".

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер также напомнил американскому президенту о том, что "шатдаун" вредит множеству работников и их семей в США. "К сожалению, Трамп продолжает предлагать односторонние и неэффективные решения", – написал он в Twitter.

Ранее Дональд Трамп представил план по восстановлению работы правительства страны. В ходе выступления в Белом доме он пообещал продлить статус некоторых категорий мигрантов в США в обмен на средства для строительства стены на границе с Мексикой. Трамп также предложил проводить регулярные встречи с демократами для решения проблем иммиграции.

Напомним, в США уже почти месяц частично приостановлена работа правительства. Так называемый "шатдаун" вызван разногласиями президента США Дональда Трампа и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой.

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