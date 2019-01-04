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Лучшие мемы сети: Обычное яйцо и #10YearsChallenge

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Какие мемы популярны в сети Инстаграм более всех.
Самые популярные мемы в сети интернет в начале 2019 года
Самые популярные мемы в сети интернет в начале 2019 года
depositphotos.com

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Обычное яйцо набрало больше всего лайков и стало звездой интернета. Таким образом оно побило рекорд Кайли Дженнер, передает Znaj.ua. Обычное куриное яйцо на белом фоне сфотографировал пользователь Инстаграм @world_record_egg.

“Давайте вместе побьем мировой рекорд и получим больше лайков в Instagram. Побьем нынешний мировой рекорд, который поставила Кайли Дженнер с ее 18 миллионами“, - говорится в подписи к фотографии. К слову, на 20 января яйцо набрало 49 614 917 лайков.

В ответ на это заявление Кайли Дженнер опубликовала видео, на котором разбила яйцо и подписала: “Получай, маленькое яйцо“. На сегодня, 20 января, ее пост набрал 4 245 670 лайков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Take that little egg

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on

Некоторые российские пользователи обратили пост с яйцом в шутку о “пропавшем 10м яйце“ в России.

Еще одно популярное веяние звучит как #10YearsChallenge и состоит в том, чтобы выложить фото 10-летней давности и сравнить с фото сейчас. Но пользователи не упустили возможность и посмеяться, и обратить внимание на важные проблемы экологии Земли.

Ранее сообщалась пятничная подборка #1: модели Instagram на автомойке. Самые популярные в Instagram видео моделей, моющих роскошные автомобили.

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Теги: пост, инстаграм, обычное яйцо, Кайли Дженнер, 10yearschallenge, смешные мемы
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