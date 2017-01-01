Пожар в Куршевеле: На горнолыжном курорте погибли люди

Большой пожар вспыхнул на горнолыжном курорте во Франции. Местные власти сообщают о двух погибших и 22 пострадавших.

При пожаре на горнолыжном курорте Куршевель во Франции погибли люди facebook.com/pages/Courchevel

Крупный пожар вспыхнул на горнолыжном курорте во Франции.

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Местные власти сообщают о двух погибших и 22 пострадавших, четверо из них - в тяжелом состоянии.

Пожар начался на рассвете в воскресенье, 20 января, в здании, где живут сезонные рабочие. Всего пострадали три здания.

Огонь пытались потушить 70 пожарных. Причина пожара пока неизвестна.

На видео с места происшествия видно, как пожарные с помощью лестниц пытаются спасти людей из трехэтажного дома.

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На одном из видео, размещенном в соцсетях, видно, как один человек прыгает с верхнего этажа, спасаясь от огня.

На другом видео на улице выдны десятки эвакуированных людей.

По сообщениям местных СМИ, в здании проживали около 60 рабочих курорта, среди которых были иностранцы.

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Четыре человека в тяжелом состоянии доставлены в больницу на вертолете, сообщили представители местных властей.

Полиция и прокуратура проведут расследование причин пожара.