Пожар в Куршевеле: На горнолыжном курорте погибли люди
Крупный пожар вспыхнул на горнолыжном курорте во Франции.
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Местные власти сообщают о двух погибших и 22 пострадавших, четверо из них - в тяжелом состоянии.
Пожар начался на рассвете в воскресенье, 20 января, в здании, где живут сезонные рабочие. Всего пострадали три здания.
Огонь пытались потушить 70 пожарных. Причина пожара пока неизвестна.
На видео с места происшествия видно, как пожарные с помощью лестниц пытаются спасти людей из трехэтажного дома.
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На одном из видео, размещенном в соцсетях, видно, как один человек прыгает с верхнего этажа, спасаясь от огня.
На другом видео на улице выдны десятки эвакуированных людей.
По сообщениям местных СМИ, в здании проживали около 60 рабочих курорта, среди которых были иностранцы.
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Четыре человека в тяжелом состоянии доставлены в больницу на вертолете, сообщили представители местных властей.
Полиция и прокуратура проведут расследование причин пожара.