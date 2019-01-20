В Афганистане атакован кортеж губернатора, есть жертвы

Атаку совершил террорист-смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой. В результате взрыва были повреждены шесть машин кортежа.

Не менее 15 правоохранителей погибли и получили ранения в результате нападения на кортеж губернатора провинции Логар на востоке Афганистана. Об этом сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на местные власти.

Нападение на автоколонну произошло в районе Мохаммад Ага. Службы безопасности перекрыли шоссе, на котором случилась атака.

Губернатор Логара Анвар Исхакзай вместе с начальником управления безопасности провинции возвращались из Кабула. В результате атаки они не пострадали.

Атаку совершил террорист-смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой. В результате взрыва были повреждены шесть машин кортежа.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка Талибан.

Напомним, 14 января в Кабуле не менее четырех человек погибли и 90 были ранены в результате мощного взрыва. Бомба взорвалась в квартале, где живут многие иностранцы и расположены офисы неправительственных организаций.

А в начале января на севере Афганистана боевики Талибана атаковали силовиков одновременно в трех местах, в результате чего погиб 21 полицейский.

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