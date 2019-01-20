В Литве зафиксировали рекордное число украинцев

Граждане Украины, России и Беларуси составляют почти 85% всех иностранцев, проживающих в Литве.

Граждане Украины опередили россиян и стали крупнейшей иностранной общиной в Литве. Об этом накануне сообщил Департамент миграции Литвы.

По данным ведомства, в начале 2019 года в Литве проживали почти 17 тысяч украинцев. Это почти на 42% больше, чем год назад.

Община прибывших в Литву граждан России составляет почти 12,5 тысяч человек. Это почти на 3% меньше, чем в 2018 году.

Почти столько же в Литве и граждан Белоруссии. Их число за год возросло на треть.

В результате граждане Украины, России и Беларуси составили 84% всех иностранцев, проживающих в Литве. Крупнейшие группы граждан стран-членов ЕС составляют граждане Латвии, Германии и Польши.

За год число проживающих в Литве иностранных граждан выросло почти на 17,5%. Проживающие в стране иностранцы составили лишь немногим более 2% населения Литвы.

Ранее сообщалось, что за рубежом работают до 12 млн украинцев. Такие данные озвучил министр социальной политики Андрей Рева. По его словам, на постоянной основе за рубежом работают 3,2 млн граждан Украины, до 9 млн – временно.

Также стало известно, что объем частных переводов в Украину из-за рубежа во втором квартале 2018 года составил 2,819 млрд долларов. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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