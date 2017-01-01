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Взрыв возле Дамаска: Есть пострадавшие

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На окраине Дамаска прогремел взрыв.
Возле Дамаска прогремел взрыв
Возле Дамаска прогремел взрыв
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Вблизи Дамаска в воскресенье, 20 января, прогремел взрыв, передает УНН со ссылкой на SANA. СМИ сообщает, что взрыв по предварительной версии является терактом.

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Отмечается, что возле квартала, где прогремел взрыв, находятся правительственные здания.

Среди жителей есть пострадавшие, но пока их точное количество неизвестно.

Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте в Крушевели погибли люди. Большой пожар вспыхнул на горнолыжном курорте во Франции. Местные власти сообщают о двух погибших и 22 пострадавших.

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Теги: Дамаск, теракт, Сирия, взрыв, правительственные здания, пострадавшие при взрыве
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