Взрыв возле Дамаска: Есть пострадавшие

На окраине Дамаска прогремел взрыв.

Вблизи Дамаска в воскресенье, 20 января, прогремел взрыв, передает УНН со ссылкой на SANA. СМИ сообщает, что взрыв по предварительной версии является терактом.

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Отмечается, что возле квартала, где прогремел взрыв, находятся правительственные здания.

Среди жителей есть пострадавшие, но пока их точное количество неизвестно.

Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте в Крушевели погибли люди. Большой пожар вспыхнул на горнолыжном курорте во Франции. Местные власти сообщают о двух погибших и 22 пострадавших.