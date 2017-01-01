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В Мали напали на ООН: погибли 8 миротворцев

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В нападении подозревают боевиков, связанных с Аль-Каидой.
В Мали убили 8 членов ООН
В Мали убили 8 членов ООН
Getty Images

Террористы напали на базу ООН в Мали, в результате чего погибли 8 человек, а еще 19 получили ранение, передает 112 канал со ссылкой на AFP.

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Отмечается, что нападение было организованно боевиками, которые связанны с террористической группировкой Аль-Каида.

В идентичном нападении на базу в апреле 2018 года погибли 2 человека.

Ранее сообщалось, что ООН отправляет миротворцев в Йемен. Миротворческая миссия призвана способствовать выполнению договоренностей по перемирию в Ходейде.

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Теги: ООН, миротворцы, нападение, Аль-Каида
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