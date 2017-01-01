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В Средиземном море погибли до 170 мигрантов - ООН

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В прошлом году более двух тысяч мигрантов погибли в Средиземном море, пытаясь добраться до берегов Европы.
Мигрантов не удалось спасти
Мигрантов не удалось спасти
 
В Средиземном море затонуло два судна с мигрантами, 170 человек погибли или пропали без вести, говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев, опубликованном в субботу, 19 января.
 
Источники агентства в общественных организациях сообщили о 53 погибших в кораблекрушении в западном Средиземноморье. Одного мужчину спасло рыболовецкое судно, которое проплывало мимо. До этого он провел сутки в воде. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь в Марокко.
 
 
ВМС Италии сообщили о еще одной катастрофе в Средиземном море, где 117 человек погибли или пропали без вести. Трое спасенных находятся на итальянском острове Лампедуза, где получают лечение.
 
В ООН не смогли самостоятельно подтвердить количество жертв в этих инцидентах.
 
В прошлом году более двух тысяч мигрантов погибли в Средиземном море, пытаясь добраться до берегов Европы, а а 116 959 человек достигли Европы морским путем.
 
Напомним, что всего в страны ЕС в 2018 году прибыли около 150 тысяч мигрантов, это на четверть меньше по сравнению с показателем 2017 года. Показатель 2018 года на 92% ниже того пика миграционного потока, который наблюдался в кризисном 2015 году.
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Теги: Европа, ЕС, ООН, мигранты, Средиземное море, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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