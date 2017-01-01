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Трамп не заметил признаков глобального потепления в США

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Так президент страны прокомментировал холода и снегопады в Соединенных Штатах.
Трамп замерз
Трамп замерз
 
Президент США Дональд Трамп пожаловался на отсутствие глобального потепления в стране на фоне сильных снегопадов.
 
"Будьте осторожны и попытайтесь не выходить из дома. Значительная часть страны страдает от невероятного количества снега и почти рекордных холодов. Было бы неплохо получить немного того самого старого доброго глобального потепления прямо сейчас!" – написал он в Twitter.
 
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что не собирается выделять деньги на борьбу с климатическими изменениями. По его мнению, человек не виноват в том, что происходит с окружающей средой. Также он инициировал выход США из Парижского климатического соглашения.
 
Напомним, что по состоянию на 1 января 2019 года площадь антарктического морского льда снизилась до  5,47 млн квадратных километров. Это рекордный минимум для этой даты за 40 лет спутниковых наблюдений.
 
А в Британии изменение климата отсрочило наступление первых заморозков, что привело к тому, что любители психоделических грибов могут собирать их даже первого января. Причиной такого явления стала необычно теплая осень, даже по меркам последних лет.
 
 
 
 
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Теги: глобальное потепление, климат, Дональд Трамп, изменение климата
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Источник: korrespondent.net

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