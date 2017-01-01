Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Таджикистане на ТВ запретили показывать фильмы с интимными сценами

Комментариев: 0
Представители телеканалов ссылаются на многочисленные просьбы зрителей не демонстрировать фильмы с интимными сценами.
В Таджикистане постельные сцены теперь не покажут
В Таджикистане постельные сцены теперь не покажут
Pexels

Государственные телеканалы Таджикистана перед показом фильмов вырежут из них все откровенные сцены, сообщает таджикская служба Радио Свобода.

В руководстве ТВ назвали такие сцены безнравственными и порочащими национальные ценности.

Из фильмов вырежут постельные сцены и даже физические прикосновения между мужчинами и женщинами.

Представители телеканалов ссылаются на многочисленные просьбы зрителей не демонстрировать фильмы с интимными сценами.

Напомним, что в Таджикистане люди на фестивале плова в парке имени Фирдоуси в Душанбе устроили драку из-за еды.

 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: телевидение, эротика, Таджикистан
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь