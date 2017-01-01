В Таджикистане на ТВ запретили показывать фильмы с интимными сценами
Представители телеканалов ссылаются на многочисленные просьбы зрителей не демонстрировать фильмы с интимными сценами.
Государственные телеканалы Таджикистана перед показом фильмов вырежут из них все откровенные сцены, сообщает таджикская служба Радио Свобода.
В руководстве ТВ назвали такие сцены безнравственными и порочащими национальные ценности.
Из фильмов вырежут постельные сцены и даже физические прикосновения между мужчинами и женщинами.
Представители телеканалов ссылаются на многочисленные просьбы зрителей не демонстрировать фильмы с интимными сценами.
Напомним, что в Таджикистане люди на фестивале плова в парке имени Фирдоуси в Душанбе устроили драку из-за еды.
Эта же новость на Корреспондент