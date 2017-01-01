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В Германии призвали не вмешиваться в Северный поток-2

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Министр экономики страны не видит никаких проблем в осуществлении проекта газопровода из России через Северное море.
Германия продолжает защищать российский газопровод
Германия продолжает защищать российский газопровод
 
Министр экономики Германии Петер Альтмайер призвал не мешать строительству газопровода Северный поток-2, сообщает Handelsblatt.
 
По словам министра, правительство Германии не имеет никаких юридических оснований для вмешательства в строительство газового трубопровода Северный поток-2. Альтмайер не видит никаких проблем в осуществлении проекта газопровода из России через Северное море.
 
Кроме того, Альтмайер уверен, что Российская Федерация не прекратит транзитные поставки газа через Украину после завершения строительства "Северного потока-2".
 
 
Отмечается, что позицию Альтмайера также поддерживает министр иностранных дел Германии Хайко Маас, который заявил, что санкции США против немецких компаний, участвующих в строительстве трубопровода, не остановят реализацию проекта.
 
Напомним, Конгресс США весной 2019 года рассмотрит новый закон о санкциях против российского газопровода Северный поток-2. Закон позволит Вашингтону налагать финансовые санкции на лиц, которые инвестируют средства в строительство российских экспортных трубопроводов.
 
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не считает проект газопровода Северный поток-2 политическим.
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Теги: Россия, газ, Украина-Россия, Германия, Северный поток, газопровод
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Источник: korrespondent.net

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