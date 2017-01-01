В Германии призвали не вмешиваться в Северный поток-2

Министр экономики страны не видит никаких проблем в осуществлении проекта газопровода из России через Северное море.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер призвал не мешать строительству газопровода Северный поток-2, сообщает Handelsblatt.

По словам министра, правительство Германии не имеет никаких юридических оснований для вмешательства в строительство газового трубопровода Северный поток-2. Альтмайер не видит никаких проблем в осуществлении проекта газопровода из России через Северное море.

Кроме того, Альтмайер уверен, что Российская Федерация не прекратит транзитные поставки газа через Украину после завершения строительства "Северного потока-2".

Отмечается, что позицию Альтмайера также поддерживает министр иностранных дел Германии Хайко Маас, который заявил, что санкции США против немецких компаний, участвующих в строительстве трубопровода, не остановят реализацию проекта.

Напомним, Конгресс США весной 2019 года рассмотрит новый закон о санкциях против российского газопровода Северный поток-2. Закон позволит Вашингтону налагать финансовые санкции на лиц, которые инвестируют средства в строительство российских экспортных трубопроводов.