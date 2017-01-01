Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии

Лидеры Турции и США договорились принять меры для ликвидации остатков ИГ в стране и ускорить переговоры по созданию зоны безопасности.

Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 20 января, провели вторые за неделю телефонные переговоры. Об этом сообщает Анадолу

Отмечается, что основной темой разговора был взрыв в сирийском городе Манбидж, среди жертв которого оказались американские военнослужащие.

Он подчеркнул, что Анкара готова принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности в Манбидже и выразил соболезнования Трампу в связи с гибелью военных США.

Эрдоган подчеркнул, что Турция не допустит, чтобы представители YPG (Рабочей партии Курдистана) и ее сирийские ответвления дестабилизировали ситуацию на северо-востоке Сирии.