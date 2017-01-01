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В Мали атаковали лагерь ООН, погибли десять миротворцев

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В результате нападения террористов на миссию в городе Агельхуке пострадали не менее 25 человек.
Миротворцы ООН в Мали (архивное фото)
Миротворцы ООН в Мали (архивное фото)
 
В результате нападения боевиков на базу миротворческой миссии ООН в Мали погибли десять миротворцев из Чада и пострадали по меньшей мере 25 человек. Об этом в воскресенье, 20 января, сообщило AFP.
 
Инцидент произошел утром 20 января на базе миссии ООН в городе Агельхуке. Нападение совершили боевики, связанные с террористической группировкой Аль-Каида.
 
Отмечается, что миротворцы миссии MINUSMA "решительно ответили" на атаку и убили несколько нападавших.
 
Генеральный секретарь ООН Антониe Гутерреш осудил нападение на лагерь в Агельхуке в провинции Кидаль и призвал привлечь виновных к ответственности.

Миссия MINUSMA была учреждена в апреле 2013 года для осуществления специальных задач в сфере безопасности в Мали. К октябрю 2018 года ее численность превысила 15 тысяч человек.

Напомним, в январе прошлого года террористы напали на базу вооруженных сил Мали в провинции Томбукту. Погибли 14 человек и еще 18 получили ранения.

Как сообщал Корреспондент.net, 9 января президент Украины Петр Порошенко подписал указ о направлении военных ВСУ в Мали для участия в миссии ООН по стабилизации ситуации в африканском государстве.

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Теги: Миротворцы, ООН, нападение, миротворцы ООН, Мали, Аль Каида
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Источник: korrespondent.net

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