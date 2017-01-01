В Мали атаковали лагерь ООН, погибли десять миротворцев

Инцидент произошел утром 20 января на базе миссии ООН в городе Агельхуке. Нападение совершили боевики, связанные с террористической группировкой Аль-Каида.

Отмечается, что миротворцы миссии MINUSMA "решительно ответили" на атаку и убили несколько нападавших.

Генеральный секретарь ООН Антониe Гутерреш осудил нападение на лагерь в Агельхуке в провинции Кидаль и призвал привлечь виновных к ответственности.

Миссия MINUSMA была учреждена в апреле 2013 года для осуществления специальных задач в сфере безопасности в Мали. К октябрю 2018 года ее численность превысила 15 тысяч человек.

Напомним, в январе прошлого года террористы напали на базу вооруженных сил Мали в провинции Томбукту. Погибли 14 человек и еще 18 получили ранения.

Как сообщал Корреспондент.net, 9 января президент Украины Петр Порошенко подписал указ о направлении военных ВСУ в Мали для участия в миссии ООН по стабилизации ситуации в африканском государстве.