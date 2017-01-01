В Мексике расстреляли гостей на празднике

В результате вооруженного нападения неизвестных бандитов в Канкуне были убиты семь человек.

Мексиканская полиция на месте преступления в Канкуне

В мексиканском курортном городе Канкун в ночь на воскресенье, 20 января, неизвестные расстреляли гостей праздника. В результате нападения погибли семь человек, сообщает El Universal

По информации портала, преступники подъехали к дому в не самом благополучном районе города и открыли огонь по собравшимся. По информации портала, преступники подъехали к дому в не самом благополучном районе города и открыли огонь по собравшимся. На месте происшествия полиция обнаружила двух убитых внутри дома и еще пять тел снаружи.

Отмечается, что в последнее время Канкун стал местом выяснения отношений между конкурирующими группировками наркоторговцев. Столкновения происходят в основном вне туристической зоны города.

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