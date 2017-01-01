Сирийские СМИ утверждают, что комплексы ПВО страны уничтожили большую часть израильских ракет.

ВВС Израиля в ночь на понедельник, 21 января, нанесли массированный воздушный удар по Дамаску управляемыми ракетами с воздуха и с земли. Об этом израильская армия сообщила в Тwitter В распространенном коммюнике говорится, что армия обороны Израиля нанесла удары по целям иранских сил Аль-Кудс на сирийской территории. Израильские военные предостерли ВС Сирии "от попыток нанести урон израильской территории или силам". По информации агентства SANA , сирийские комплексы ПВО перехватили большую часть израильских управляемых ракет.

Отмечается, что мощные взрывы были слышны в Дамаске в ночь на понедельник с 1.10 до 2.00. Военный источник агентства подчеркнул, что значительная часть ракет была уничтожена прежде, чем они достигли целей.

Cмотрите фотогалерею: Израиль ударил по иранским объектам в Сирии

В конце декабря прошлого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля продолжит наносить удары по военным объектам Ирана в Сирии.

Напомним, 26 декабря ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам и складам шиитской милиции Хезболлах и Корпуса стражей исламской революции на западе Дамаска.

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