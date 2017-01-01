В Мексике увеличилось число жертв взрыва трубопровода
Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в Мексике увеличилось до 85 человек. Об этом в понедельник, 21 января, сообщило агентство Reuters.
По информации министра здравоохранения Мексики Хорхе Алькосера, еще 58 человек находятся в больницах. При этом, есть ли среди них те, чья жизнь находится в опасности, министр не уточнил.
Министр общественной безопасности Мексики Альфонсо Дуразо в воскресенье, 20 января заявил, что государственная нефтяная компания Pemex не перекрыла протекающий трубопровод, когда впервые получила уведомление о протечке.
По его словам, военные обнаружили утечку топлива примерно за четыре часа до того, как Pemex перекрыла трубопровод.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб 71 человек.
Напомним, 18 января в мексиканском штате Идальго произошел мощный взрыв и пожар на трубопроводе. В момент происшествия на месте незаконной врезки собрались около 350 местных жителей, которые собирали топливо в бидоны и канистры.
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