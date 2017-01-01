Нетаньяху объяснил удары Израиля по Сирии

Противодействие военному присутствию Ирана на сирийской территории является постоянной политикой еврейского государства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что авиаудары израильских ВВС по южным районам Дамаска направлены против Ирана. Об этом он написал в воскресенье, 20 января, в Twitter

По словам израильского премьера, таким образом Израиль противодействует закреплению Ирана на территории Сирии.

"У нас последовательная политика: наносить вред иранскому присутствию в Сирии и причинять вред любому, кто пытается навредить нам", - отметил Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 января Израиль нанес массированный воздушный удар по Дамаску. Израильские военные информировали, что атаковали объекты иранских сил Аль-Кудс на территории Сирии.

По данным сирийских СМИ, системы ПВО страны перехватили большую часть израильских управляемых ракет.

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