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Нетаньяху объяснил удары Израиля по Сирии

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Противодействие военному присутствию Ирана на сирийской территории является постоянной политикой еврейского государства.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что авиаудары израильских ВВС по южным районам Дамаска направлены против Ирана. Об этом он написал в воскресенье, 20 января, в Twitter.
 
По словам израильского премьера, таким образом Израиль противодействует закреплению Ирана на территории Сирии.
 
"У нас последовательная политика: наносить вред иранскому присутствию в Сирии и причинять вред любому, кто пытается навредить нам", - отметил Нетаньяху.
 
Ранее сообщалось, что в ночь на 21 января Израиль нанес массированный воздушный удар по Дамаску. Израильские военные информировали, что атаковали объекты иранских сил Аль-Кудс на территории Сирии.
 
По данным сирийских СМИ, системы ПВО страны перехватили большую часть израильских управляемых ракет.
 

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Теги: Иран, Израиль, Сирия, Нетаньяху, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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