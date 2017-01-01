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Население Китая выросло до 1,395 миллиарда человек

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К концу прошлого года численность населения КНР увеличилась на 5,3 миллиона человек. В 2017 году рост составил 7,37 миллиона человек.
Население Китая увеличилось более чем на 5 миллионов человек
Население Китая увеличилось более чем на 5 миллионов человек
 
Население Китая (без учета специальных административных районов Гонконг, Макао и Тайваня) к концу 2018 года увеличилось на 5,3 миллиона человек и составило 1,395 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные государственного статистического бюро страны.
 
При этом в 2017 году население Китая увеличилось на 7,37 миллиона человек.
 
Отмечается, что в 2018 году в стране были зарегистрированы 15,23 миллиона новорожденных и 9,93 миллиона человек умерли.
 
Коэффициент рождаемости составил 10,94 на тысячу человек, а коэффициент смертности - 7,13. Естественный прирост населения составил 3,81 на тысячу человек. 
 
Численность мужского населения Китая - 713,51 миллиона, женского - 681,87 миллиона человек.
 
По данным китайского бюро статистики, общая численность трудоспособного населения в возрасте от 16 до 59 лет сократилась до 897,29 миллиона с 901,99 миллиона человек в 2017 году, что составляет 64,3% от общего населения.
 
Также за год на 17,9 миллиона увеличилось городское население и составило 831,37 миллиона человек. 
 
Ранее СМИ сообщили, что впервые за 70 лет в Китае сократилось население.
 
Напомним, в Общекитайском плане развития на 2016-2020 годы указано, что к 2020 году население страны составит около 1,42 миллиарда человек.

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Теги: демография, Китай, рождаемость, население, смертность, китайцы, численность населения
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Источник: korrespondent.net

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