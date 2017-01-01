Население Китая выросло до 1,395 миллиарда человек

Отмечается, что в 2018 году в стране были зарегистрированы 15,23 миллиона новорожденных и 9,93 миллиона человек умерли.

Коэффициент рождаемости составил 10,94 на тысячу человек, а коэффициент смертности - 7,13. Естественный прирост населения составил 3,81 на тысячу человек.

Численность мужского населения Китая - 713,51 миллиона, женского - 681,87 миллиона человек.