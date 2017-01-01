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Белый дом прокомментировал разговор Трампа и Эрдогана

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Лидеры двух стран обсудили обеспечение безопасности на северо-востоке Сирии и дальнейшую борьбу с ИГ.
США и Турция ищут решение по ситуации в Сирии
США и Турция ищут решение по ситуации в Сирии
 
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора 20 января договорились искать решение проблем безопасности для северо-востока Сирии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
 
"Президент Трамп подчеркнул важность разгрома террористических элементов в Сирии. Лидеры согласились продолжить поиски договоренностей по такому решению проблем северо-востока Сирии, которое учитывало бы проблемы безопасности, касающиеся обеих стран", - подчеркнула Сандерс.
 
Ранее сообщалось, что основной темой разговора Трампа и Эрдогана был взрыв в сирийском городе Манбидж, среди жертв которого оказались американские военнослужащие.
 
По данным турецкой стороны, президенты договорились совместно очистить территорию Сирии от остатков ИГ и ускорить переговоры по созданию зоны безопасности на северо-востоке страны.
 
Напомним, между США и Турцией сохраняются разногласия по Сирии.
 
Вашингтон настаивает на том, что Анкара не должна атаковать союзные США силы, состоящие в основном из курдов. При этом Турция видит в этих формированиях угрозу своей безопасности. 

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Теги: США, Турция, Сирия, Белый Дом, Трамп, Дональд Трамп, Эрдоган, Конфликт в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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