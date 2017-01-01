Германия депортировала рекордное число беженцев в другие страны ЕС

Почти в каждом третьем случае нелегальных беженцев внутри Евросоюза депортируют в Италию.

Власти Германии в 2018 году депортировали в другие страны Евросоюза рекордное количество нелегальных мигрантов – 8658 человек, сообщает в понедельник, 21 января, S"uddeutsche Zeitung со ссылкой на данные МВД Германии. Годом ранее высланы были 7102 человека.

Основанием для подобных действий является Дублинское соглашение, по которому мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где впервые пересекли границу Евросоюза.

В 2018 году в каждом третьем случае, который рассматривало Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF), речь идет о положениях Дублинского соглашения. Суммарно с января по ноябрь 2018 года BAMF 51 558 раз обращалось к другим государствам ЕС с просьбой принять беженцев, которые оказались в Германии. В 35 375 случаях на запросы был дан положительный ответ.

Чаще всего, почти в каждом третьем случае, беженцев внутри Евросоюза депортируют в Италию. В Германию были перенаправлены 7205 беженцев, из них почти половина прибыла из Греции.

Напомним, в 2018 году канцлер Ангела Меркель договорилась с 14 странами ЕС об ускорении процедуры возврата мигрантов, которые пытаются въехать в Германию.

Также сообщалось, что население Германии увеличилось в общей сложности на полмиллиона человек из-за притока беженцев.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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