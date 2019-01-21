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Авиаудар Израиля по Сирии: силы Асада понесли потери

Комментариев: 7
ПВО Сирии уничтожила более 30 израильских крылатых ракет и управляемых авиабомб, утверждают российские военные.
Авиаудар Израиля нанес повреждения аэропорту Дамаска
Авиаудар Израиля нанес повреждения аэропорту Дамаска
twitter.com/Syria_Protector

Четверо сирийских военных погибли в ночь на понедельник в результате авиаудара Израиля. Еще шесть человек были ранены. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Национального центра управления обороной РФ в понедельник, 21 января.

"21 января 2019 года в период с 02:11 до 02:56 ВВС Израиля нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений", – говорится в сообщении.

Российские военные утверждают, что противовоздушная оборона Сирии уничтожила более 30 израильских крылатых ракет и управляемых авиабомб. Но при этом авиаудар Израиля нанес повреждения международному аэропорту Дамаска.

Напомним, армия обороны Израиля в ночь на понедельник сообщила, что начала атаку на иранские силы Аль-Кудс в Сирии.

"Мы предостерегаем сирийские вооруженные силы от попыток нанести ущерб израильским силам или территории Израиля", – говорилось в ее заявлении.

В конце декабря прошлого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля продолжит наносить удары по военным объектам Ирана в Сирии.

Напомним, 26 декабря ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам и складам шиитской милиции Хезболлах и Корпуса стражей исламской революции на западе Дамаска.

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Теги: Иран, Израиль, Сирия, ракета, ракеты, Асад, Конфликт в Сирии, потери, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Ruspidor    21.01.2019, 11:23
Оценка:  0
Ruspidor
Все бомбы сбиты, а погибли они от страха!
ХЪ    21.01.2019, 11:05
Оценка:  +2
ХЪ
путин так злостно сосет аж страшно. просто миньетный террорист!
Woodbrother    21.01.2019, 10:36
Оценка:  +1
Woodbrother
Все ракеты сбили, но все объекты уничтожены. Красота
ХЪ    21.01.2019, 10:19
Оценка:  +1
ХЪ
путин обоссаная чурка
Sirko_123    21.01.2019, 10:45
Оценка:  -4
Sirko_123
На себя в зеркало посмотри, педик. Если бы Путин захотел въебашить по Израилю, то там бы осталась пустыня Гоби - 2
ХЪ    21.01.2019, 11:02
Оценка:  +2
ХЪ
если бы твой путин захотел, он бы злостно отсосал в очередной раз! бугагага
Ruspidor    21.01.2019, 11:26
Оценка:  0
Ruspidor
Израиль - ядерная держава с мощнейшей армией, способной превратить рассею в радиоактивный пепел за пол часа. Так что сосите причмокивая, русские мрази, обрезанного xyя!
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