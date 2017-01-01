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Талибы атаковали военную базу в Афганистане: 12 погибших

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На территории базы взорвался заминированный автомобиль, после чего два человека открыли стрельбу по военным.
Боевики Талибана (архивное фото)
Боевики Талибана (архивное фото)

Не менее 12 военных погибли и около 30 получили ранения в результате нападения на военную базу в провинции Вардак в Афганистане. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 21 января.

Отмечается, что нападавшие подорвали заминированный автомобиль на территории базы, после чего два человека открыли стрельбу по военным из автоматов.

Ответственность за это нападение взяло на себя движение Талибан.

Накануне талибы атаковали кортеж губернатора провинции Логар. Тогда не менее 15 правоохранителей погибли и получили ранения.

Напомним, 14 января в Кабуле не менее четырех человек погибли и 90 были ранены в результате мощного взрыва. Бомба взорвалась в квартале, где живут многие иностранцы и расположены офисы неправительственных организаций.

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Теги: Афганистан, Талибан, взрыв, военные, нападение, погибли, военная база, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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