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Протесты в Афинах завершились столкновениями и арестами

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В полиции сообщили, что в протестах приняли участие 60 тысяч человек.
Протесты в Афинах
Протесты в Афинах

Во время протестов в Афинах пострадали 25 полицейских. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает Ekathimerini.

Отмечается, что группы людей в масках пытались попасть к монументу могилы Неизвестному солдату, открытой парковке у здания парламента и в само здание. Митингующие бросали в полицейских дымовые шашки. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

В столкновениях пострадали 25 полицейских, двое из которых получили ожоги, а остальные травмированы. Кроме полицейских, четыре человека были госпитализированы из-за проблем с дыханием после распыления газа.

По данным полиции, семь человек были арестованы на площади Синтагма.

 

 

Напомним, в Афинах 20 января десятки тысяч людей вышли на митинг против соглашения с Македонией о переименовании балканской страны.

Название важнее. Македония застряла на пути в ЕС и НАТО

 

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Теги: протесты, Греция, фото, протест, Македония, аресты, задержание, акции протеста, Афины, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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