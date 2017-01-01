В канадском городе совершено четыре ограбления банков за неделю

Все ограбления были осуществлены с помощью тяжелой стоительной техники. Двух грабителей задержали.

В столице самой восточной канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, городе Сейнт Джонс на прошлой неделе было совершено четыре ограбления банков, сообщает CBC News

Как сообщается, в ночь на воскресенье грабители попытались с помощью погрузчика получить доступ к банкомату одного из крупных канадских банков ВМО. Тяжелую технику они оставили вблизи места преступления в восточной части города. Прибывшие после тревоги полицейские, смогли выявить автомобиль, на котором пытались скрыться воры. В результате спецоперации были задержаны двое местных жителей.

Однако, в полиции не сообщают, причастны ли они к другим подобным ограблений, произошедшим на прошлой неделе в городе.

Так, в пятницу трактор был использован для ограбления отделения Scotiabank. В понедельник воры экскаватором выбили четыре окна и похитили банкомат из магазина Sobeys. А за день до этого погрузчиком было пробито стену TD Bank.

Сумма нанесенного финансовым учреждениям убытков еще не подсчитана, но пользователи соцсетей шутят, что скоро все банки в городе, население которого чуть превышает 100 тысяч человек, будут закрыты на ремонт.

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