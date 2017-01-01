Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В канадском городе совершено четыре ограбления банков за неделю

Комментариев: 0
Все ограбления были осуществлены с помощью тяжелой стоительной техники. Двух грабителей задержали.
Сумма убытков финучреждениям устанавливается
Сумма убытков финучреждениям устанавливается
cbc.ca
В столице самой восточной канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, городе Сейнт Джонс на прошлой неделе было совершено четыре ограбления банков, сообщает CBC News.
 
 
Как сообщается, в ночь на воскресенье грабители попытались с помощью погрузчика получить доступ к банкомату одного из крупных канадских банков ВМО. Тяжелую технику они оставили вблизи места преступления в восточной части города. Прибывшие после тревоги полицейские, смогли выявить автомобиль, на котором пытались скрыться воры. В результате спецоперации были задержаны двое местных жителей.
 
Однако, в полиции не сообщают, причастны ли они к другим подобным ограблений, произошедшим на прошлой неделе в городе.
 
Так, в пятницу трактор был использован для ограбления отделения Scotiabank. В понедельник воры экскаватором выбили четыре окна и похитили банкомат из магазина Sobeys. А за день до этого погрузчиком было пробито стену TD Bank.
 
Сумма нанесенного финансовым учреждениям убытков еще не подсчитана, но пользователи соцсетей шутят, что скоро все банки в городе, население которого чуть превышает 100 тысяч человек, будут закрыты на ремонт.
 
Как сообщалось, в конце декабря в Чехии грабитель взял в заложники клиентов банка, но вскоре был задержан.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Канада, Дорожно-строительная техника, ограбление банка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net
Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь