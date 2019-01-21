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Россияне начали слежку за двумя американскими эсминцами

Комментариев: 8
Корабли "Бойкий" и "Сообразительный" следят за "Грейвли" и "Портером" в Балтийском море.
"Грейвли" и "Портеру" организовали "хвост" из российских кораблей
"Грейвли" и "Портеру" организовали "хвост" из российских кораблей
EPA/UPG

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Российские военно-морские силы начали отслеживать два американских эсминца с ракетным оружием в Балтийском море. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ, передает “Интерфакс-Россия“.

“Силы Балтийского флота взяли на сопровождение вошедшие в южную часть акватории Балтийского моря эсминцы управляемого ракетного оружия ВМС США “Грейвли“ и “Портер“, - заявили в центре.

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Наблюдение за действиями американских военных кораблей осуществляется корветами ВМФ России “Бойкий“ и “Сообразительный, уточнили военные.

Ранее,  19 января, российские МВС начали следить за эсминцем США “Дональд Кук“ в Черном море. Наблюдение ведет корабль “Пытливый“.

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“На всем протяжении пребывания эсминца УРО “Дональд Кук“ в зоне ответственности Черноморского флота за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота“, - заверили в ВМС РФ.

“Дональд Кук“, а также эсминцы ВМС США “Карни“, “Росс“ и “Портер“ размещены на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Черное море направляется ракетный эсминец США.

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Теги: корабли, ВМС РФ, флот, США, эсминцы, Балтийское море
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Комментариев (8)
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ХЪ    21.01.2019, 12:40
Оценка:  +4
ХЪ
кремлевские чурки боятся что им придется опять отражать ракетный удар?
igl-1970    21.01.2019, 12:32
Оценка:  +5
igl-1970
надо мариупольский порт в аренду сдать 6 флоту США лет на 30 ..
SoulDirector    21.01.2019, 12:34
Оценка:  -7
SoulDirector
бабушку свою продай в бордель
Via_dolorosa    21.01.2019, 12:50
Оценка:  +4
Via_dolorosa
что ватник страшно, это тебе не корыта укропов с воздуха атаковать тут реально боевой дух нужен. Хотя порт можно сдать в аренду не обязательно флоту США, вполне подойдут грузовые корабли амеров и уже стрелять перестанут ибо зассут.
shurag    21.01.2019, 13:00
Оценка:  +2
shurag
SoulDirector трещит пердак?
SWATFANAT    21.01.2019, 12:21
Оценка:  0
SWATFANAT
Сам лично Владимир Путин в подзорную трубу с Ласточкина гнезда наблюдает))))) надо аленем свежака подкинуть)))) взбодрить так сказать, а то про море и моряков свежих новостей вообще нет))))
flacon9havi    21.01.2019, 11:53
Оценка:  +2
flacon9havi
Навалювати будуть?
МАРИНА***КЛИМОВА    21.01.2019, 12:25
Оценка:  -4
МАРИНА***КЛИМОВА
Да не сынок, наваливаешь обычно ты в туалете после того, как мамка борщём вкусным накормит да тут на БМэ, когда родители дают за компом посидеть
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