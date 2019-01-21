Россияне начали слежку за двумя американскими эсминцами

Корабли "Бойкий" и "Сообразительный" следят за "Грейвли" и "Портером" в Балтийском море.

"Грейвли" и "Портеру" организовали "хвост" из российских кораблей EPA/UPG

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Российские военно-морские силы начали отслеживать два американских эсминца с ракетным оружием в Балтийском море. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ, передает “Интерфакс-Россия“.

“Силы Балтийского флота взяли на сопровождение вошедшие в южную часть акватории Балтийского моря эсминцы управляемого ракетного оружия ВМС США “Грейвли“ и “Портер“, - заявили в центре.

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Наблюдение за действиями американских военных кораблей осуществляется корветами ВМФ России “Бойкий“ и “Сообразительный, уточнили военные.

Ранее, 19 января, российские МВС начали следить за эсминцем США “Дональд Кук“ в Черном море. Наблюдение ведет корабль “Пытливый“.

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“На всем протяжении пребывания эсминца УРО “Дональд Кук“ в зоне ответственности Черноморского флота за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота“, - заверили в ВМС РФ.

“Дональд Кук“, а также эсминцы ВМС США “Карни“, “Росс“ и “Портер“ размещены на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черное море направляется ракетный эсминец США.