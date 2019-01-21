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ЕС принял новые санкции за использование химоружия

Комментариев: 2
Замораживание активов и запрет на выдачу виз вводится для четырех граждан России и пяти сирийцев.
Новый санкционный список будет опубликован позже
Новый санкционный список будет опубликован позже
Getty Images

Министры иностранных дел Евросоюза в понедельник, 21 января, утвердили санкции в отношении четырех граждан России, 5 граждан Сирии и одного сирийского предприятия за использование химического оружия. Об этом в Twitter сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Замораживание активов и запрет на выдачу виз (вводится) для 4 граждан России, 5 сирийцев и 1 сирийского юридического лица. Имена будут опубликованы позже сегодня", - написал журналист.

Он также отметил, что санкции связаны с инцидентом в Солсбери.

Напомним, Совет ЕС утвердил режим санкций за химоружие 15 октября прошлого года. Санкции заключаются в запрете на поездки в ЕС и замораживании финансовых активов лиц и организаций. При этом физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено выделять средства в распоряжение тех, кто попал под ограничительные меры.

16 января послы Евросоюза одобрили введение санкции за использование и распространение химического оружия против четверых офицеров ГРУ РФ, в том числе двух разведчиков, обвиняемых Британией в отравлении бывшего офицера ГРУ, двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Также в список внесут пять человек из Сирии.

В России заявили, что новый санкционный режим ЕС может опираться на предвзятые и засекреченные данные. 

 

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Теги: ЕС, Сирия, санкции, химическое оружие, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Мапасяня    21.01.2019, 12:43
Оценка:  0
Мапасяня
Путин и его окружение должны быть привлечены к ответственности, а РФ фрагментирована на независимые республики. Грязные кремлевские преступники и их карманные террористы угрожают развитию цивилизованного мира.
flacon9havi    21.01.2019, 11:56
Оценка:  0
flacon9havi
Оце санкції ! Ну, тепер заживемо !
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