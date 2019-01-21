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Жертвами ударов Израиля по Сирии стали 11 человек

Комментариев: 4
По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека это была самая сильная израильская атака за время войны в Сирии.
Израиль нанен массированній удар по пригороду Дамаска
Израиль нанен массированній удар по пригороду Дамаска

В результате ударов Израиля вблизи сирийской столицы Дамаска погибли по меньшей мере 11 человек, сообщает в понедельник, 21 января, Jerusalem Post со ссылкой на контактирующих с сирийской оппозицией очевидцев.

Все они - либо военные, либо бойцы военизированных формирований. По их данным, двое погибших - сирийцы.

Ранее сообщалось о четырех погибших в результате ударов.

Израильские ВВС атаковали склады с оружием, штаб иранской разведки и тренировочный лагерь. Кроме этого в Телеграм сообщается о попытке удара по сирийской базе ПВО, силы которой выпустили по израильским самолетам и крылатым ракетам несколько десятков противоракет.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR, Великобритания) это была самая сильная израильская атака за все время войны в Сирии.

Напомним, армия обороны Израиля в ночь на понедельник сообщила, что начала атаку на иранские силы Аль-Кудс в Сирии.

По данным сирийских СМИ, системы ПВО страны перехватили большую часть израильских управляемых ракет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что авиаудары израильских ВВС по южным районам Дамаска направлены против Ирана.

 

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Теги: Израиль, Сирия, видео, ракетний удар, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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WTF2wtf    21.01.2019, 13:12
Оценка:  +1
WTF2wtf
Из 11 погибших военніх только 2 сирийцы???
А остальные? Опять в россию цинки повезут?
Ser7    21.01.2019, 13:09
Оценка:  +2
Ser7
Минус пару " Панцирей" ??
Экипаж там был сирийский или российский?
Martian_bite    21.01.2019, 13:07
Оценка:  +5
Martian_bite
Москвабад уже выразил озабоченность?
ХЪ    21.01.2019, 13:02
Оценка:  +2
ХЪ
Бомбы в виде обрезанных членов чурки ртами посбивали. Сбили пару стояков. Бугагаг
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